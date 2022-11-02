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مجتمع - هجرة و اندماج
إيطاليا:إعفاء الطلاب من الاختبارات إذا شاركوا بجمع الزيتون
    (أنسامد) - نوفمبر 2 - روما - سيتم إعفاء طلاب السنة الثالثة في مدرسة ثانوية علمية بالقرب من مدينة باري - في جنوب إيطاليا - من الاختبارات الشفوية إذا وافقوا على جمع الزيتون مع آبائهم وأجدادهم.

    وقالت معلمة العلوم فاليريا سكارينجيلا، 40 عامًا، التي فكرت في هذا المخطط: "نريد أن نشجعهم على إعادة اكتشاف روابطهم بالأرض".

    (أنسامد).

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