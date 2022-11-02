إيطاليا:إعفاء الطلاب من الاختبارات إذا شاركوا بجمع الزيتون

إيطاليا : ميلوني تأمل في المساعدة في فاتورة الطاقة
تونس والجزائر تجددان رفضهما التدخلات الأجنبية في ليبيا
"أبوظبي إير إكسبو" يبحث الآفاق المستقبلية لقطاع الطيران
الجمعة 13 إبريل
الثلاثاء 10 إبريل
ايطاليا:احتفال الاتحاد الوطني للضباط بيوم الجندي المجهول
ايطاليا..هالووين
مازيراتي ام سي 20 سيللو
إيطاليا-اكواليزر 3 .. دينزل واشنطن على ساحل أمالفي
130 لقطة لروبرت دويسنو ، أحد أشهر المصورين في العالم ،تعرض حتى 14 فبراير 2023 بالمركز الإيطالي للتصوير في تورينو
معرض في أوربينو لتخليد مولد فيديريكو دا مونتيفيلترو