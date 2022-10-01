إيطاليا تشارك في ترميم مواقع أثرية في لبنان

(أنسامد) - أكتوبر 1 - روما - مع ترميم ثلاثة مواقع أثرية جديدة في وادي قاديشا في لبنان، تنجز الوكالة الإيطالية للتعاون الإنمائي، التي تمول مشروعا لمنظمة اليونسكو في بيروت، أعمال ترميم جداريات دينية وممرات في الوادي.



ووادي قاديشا أو الوادي المقدس، والذي يعتبر مع غابة أرز الرب في لبنان من بين الأماكن التي تحميها اليونسكو، عبارة عن ممر عميق نشأ من خلال النهر الذي يحمل نفس الاسم.



يمتد الجزء الأبرز من الوادي لمسافة 20 كم بين قريتي طورزا في الشمال الغربي وبلدة بشري في الشرق.



يتميز الوادي بالمناظر الطبيعية الخلابة التي خلقتها جوانب شديدة الانحدار، وقمم الجبال التي يصل ارتفاعها إلى 3083 مترًا والغابات المتبقية من أرز لبنان وأشجار الصنوبر والعرعر، كما أنه يضم أيضا بعض أهم المجتمعات الرهبانية المسيحية، التي يعيش الكثير منها في جوانب الوادي. (أنسامد).



