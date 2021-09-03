جامعة إيطالية تطلق مبادرة "ماجستير إدارة الأعمال" في مصر

(أنسامد) - سبتمبر 3 - روما - مع تنظيم فاعلية في القاهرة، دشنت الجامعة الكاثوليكية فى مدينة ميلانو الإيطالية مبادرة لتوسيع نشاطها في الشرق الأوسط وأفريقيا، من خلال إدراج مصر بين الدول التي تطلق فيها نسخة مختصرة من ماجستير إدارة الاعمال "" MBA، وهو أحد أهم مؤهلات التدريب الإداري.



وجاءت هذه المبادرة في إطار الجهود المتواصلة التي تقوم بها سفارة إيطاليا في العاصمة المصرية القاهرة.



وتم تصميم برنامج ماجستير إدارة الأعمال حول تأثير ريادة الأعمال من قبل جامعة القلب المقدس الكاثوليكية في ميلانو، وجرى تنفيذه بالاشتراك مع مؤسسة السويدي المصرية ومؤسسة E4impact التابعة لجامعة ميلانو.



وأطلقت المبادرة خلال فاعلية أقيمت مساء الأربعاء في حديقة مقر إقامة السفير الإيطالي بالقاهرة جيامباولو كانتيني.



والمبادرة عبارة عن برنامج عبر شبكة الإنترنت يسمح للمشاركين في غضون 16 أسبوعا فقط بالحصول على أدوات "لزيادة العملاء" والمبيعات والوصول إلى المستثمرين والموردين وشركاء الأعمال المحتملين في مصر وإيطاليا وأفريقيا.



وقال فابيو بتروني مدير برامج المؤسسة، إن جامعة القلب المقدس في ميلانو، التي تضم 42 ألف طالب، هي أكبر جامعة خاصة في أوروبا، وأشار إلى أن مؤسسة E4impact تهدف لمساعدة الشرق الأوسط وأفريقيا على الاستفادة من "التنمية المستدامة".



وأضاف بتروني، أن E4impact بدأت العمل في عام 2010 في كينيا، وهي الآن نشطة في 17 دولة، لتسريع نجاح 6000 رائد أعمال ساهموا في خلق 16000 فرصة عمل.



ونوه بأن 85% من المشاركين تمكنوا من تأسيس شركات جديدة، بينما استطاع 87% زيادة عملائهم في عام واحد، فيما نجح 81% في زيادة مبيعاتهم.



وتعتبر السويدى للتعليم، مؤسسة نشطة للغاية في مجال التعليم العالي، لاسيما مع إنشاء "مركز الإبداع" في العاصمة الإدارية الجديدة لمصر، حيث يستضيف المركز حاليا أكثر من ألف طالب، ويهدف إلى أن يصبح رائدا في مصر في الدورات التدريبية المخصصة لريادة الأعمال والابتكار.



ويشارك في هذا البرنامج خبراء من مصر وإيطاليا، مع وجود منصات رقمية واتصالات مع الشركات الإيطالية، بالإضافة إلى جلسة حول معاملات الشركات لمدة أسبوع واحد في ميلانو، وفقا لمدير المؤسسة الايطالية الذي أوضح أن الدورة ستبدأ في 11 سبتمبر الجاري، وأن هناك أماكن شاغرة.



وطالب كانتيني، بدور حاسم في ربط المؤسستين اللتين تنفذان هذه المبادرة المصرية، مذكرا بأن السفارة استضافت حفل توقيع اتفاقية الشراكة في 8 مارس 2020.



بينما قال دانتى كامبيوني الرئيس التنفيذى لبنك الإسكندرية، الفرع المصري لمجموعة انتيسا سان باولو، إن ماجستير إدارة الأعمال "يمكن أن يساعد كثيرا في تشكيل التنمية التي سنشهدها في مصر"، حيث يوجد العديد من المواهب، مؤكدا أن منحهم الدعم الكافي من خلال التدريب سيسهم في تنفيذ خطط الإدارة المصرية. (أنسامد).



