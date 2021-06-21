ايطاليا:برنامج تدريب على الموضة والأزياء للاجئين

(أنسامد) - يونيو 21 - روما - يهتم مشروع "الموضة تستحق العالم" بتعليم اللاجئين حرفا تساعدم علي الدخول الي سوق العمل ، وبفضله سيتمكن 15 لاجئًا ومهاجرًا شابًا يرغبون في العثور على عمل في مجال الموضة من التدريب ومن ثم يتم تعيينهم في شركات مختلفة.



قدم المشروع الغرفة الوطنية الايطالية للازياء بمناسبة اليوم العالمي للاجئين وعروض ميلانو أومو ، وهو جزء من جدول مبادرات المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين.



للمضي قدمًا ، تستخدم غرفة الأزياء خبرة Mygrants ، وهي شركة ناشئة ومفيدة أسسها ويقودها كريستيان ريتشموند نزي ، والتي تقدم للاجئين والمهاجرين برامج التعلم بثلاث لغات لتعزيز مهاراتهم من خلال تسهيل الدخول. في عالم العمل.



الدعوة مفتوحة من الغد للمهاجرين واللاجئين وعديمي الجنسية الذين لديهم معرفة جيدة باللغة الإيطالية ورغبة قوية في العمل في هذا القطاع. سيتم فحص الطلبات ، التي سيتم إرسالها على موقع Mygrants الإلكتروني ، عند بدء التشغيل وإرسالها إلى Cnmi. سيتبع المتأهلون الخمسة عشر جلسات تدريبية ثم يشرعون في مسارات عمل في مختلف الشركات المرتبطة بغرفة الأزياء. (أنسامد).



