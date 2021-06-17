إيطاليا:أعداد السائحين الأجانب سترتفع بنسبة 15.3٪ هذا الصي

(أنسامد) - يونيو 17 - روما - قالت شركة Demoskopika للأبحاث إن أعداد السائحين الأجانب سترتفع بنسبة 15.3٪ في إيطاليا هذا الصيف. وأضافت في مسح لمجلس مدينة سيينا ، إنه سيتم تسجيل أكثر من 25 مليون ليلة مبيت ، وحصلت وكالة أنسا على نسخة مسبقة منها.



وكشف المسح إن حوالي 12.3 مليون سائح سيصلون بين يونيو وسبتمبر من فرنسا وألمانيا والمملكة المتحدة وإسبانيا والولايات المتحدة.



أكثر من نصف الناس في هذه البلدان قرروا بالفعل الذهاب في عطلة و 5٪ اختاروا إيطاليا.



وأوضحت الدراسة أن شاطئ البحر والجبال والمدن الفنية هي مرة أخرى الوجهات المفضلة بهذا الترتيب. (أنسامد).



