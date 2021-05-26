مهاجرون: الأمم المتحدة تؤكد امكانية تجنب الموت و المعاناة

(أنسامد) - مايو 26 - روما - قالت المفوضة السامية لحقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة ميشيل باتشيليت اليوم ، في تعليقها على تقرير للوكالة حول موضوع الهجرة و امكانية تجنب العديد من الوفيات بعنوان "الازدراء المميت" الذي تم الإعلان عنه في جنيف ، إن المأساة الحقيقية هي أنه يمكن منع الكثير من المعاناة والوفيات على طول طريق وسط البحر الأبيض المتوسط.



في بيان لها دعت باتشيليت الحكومة الليبية والاتحاد الأوروبي إلى "إجراء إصلاح عاجل لسياساتهم وممارسات البحث والإنقاذ الحالية في وسط البحر الأبيض المتوسط ;;والتي تحرم المهاجرين في كثير من الأحيان من حياتهم وكرامتهم وحقوق الإنسان الأساسية" .



تدعو الأمم المتحدة الاتحاد الأوروبي إلى التأكد من أن جميع الاتفاقات أو تدابير التعاون بشأن حوكمة الهجرة مع ليبيا تتماشى مع القانون الدولي. تقول باتشيليت: "لا يمكن أن يكون الجواب ببساطة منع المغادرين من ليبيا أو جعل السفر أكثر يأسًا وخطورة" (أنسامد).



