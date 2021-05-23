إيطاليا: تراجع انفاق الأسرة خلال عام 2020 حتى 5 ألاف يورو

(أنسامد) - مايو 23 - روما - شهد إنفاق الأسر الإيطالية خلال عام 2020، تراجعا غير مسبوقا، إذ سجل أقل من 5 ألاف يورو لكل أسرة.



وبحسب بيانات اتحاد الهيئات الممثلة للشركات الإيطالية العاملة في التجارة والسياحة والخدمات والصناعة والحرف " Confesercenti"، فإن الانفاق الإيطالي شهد انخفاض بمقدار 123 مليار يورو خلال عام 2020، موضحة أن هذا أسوأ انخفاض على الإطلاق.



وأكبر القطاعات المتأثرة بهذا الانخفاض، هو قطاع الفنادق والمطاعم الذي خسر 43 مليار يورو، أي بنحو 120 مليون يورو خسائر يومية، وفقا لنفس البيانات التي قام بتحليلها المعهد الوطني للإحصاء الإيطالي.



ثاني القطاعات التي تأثرت بانخفاض الاستهلاك، هو النقل، بخسائر وصلت إلى 33 مليار يورو، ثم صناعة الترفيه والثقافة بـ 16،3 مليار يورو.



أما قطاع الموضة والازياء، فهو أيضا من بين الخاسرين، حيث خفض الإيطاليون استهلاكهم من الملابس والأحذية بنحو 13،2 مليار يورو.



ورغم أن عام 2020، هو عام القطاع الطبي بامتياز، إلا أن هناك انخفاض في الانفاق على الصحة بنحو 2،3 مليار يورو، تلاها انخفاض في الأموال التي يتم انفاقها على التعليم، التي شهدت تراجع بما يقرب من مليار يورو.



ورغم ذلك، فقد كان هناك ارتفاع في الانفاق على بعض الأشياء، منها الطعام المنزلي، حيث تم تسجيل زيادة في استهلاك المنتجات الغذائية بنسبة 2،8 مليار يورو. (أنسامد).



