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معهد "ديموسكوبيكا" : ما لا يقل عن 39 مليون سائح هذا الصيف
السياحة الإيطالية تمر بفترة انتعاش تدريجي
    (أنسامد) - مايو 19 - روما - من المقرر أن يقوم ما لا يقل عن 39 مليون سائح أجنبي ومحلي برحلات في إيطاليا هذا الصيف ، بزيادة 12٪ مقارنة بعام 2020 ، وفقا لدراسة جديدة أجراها معهد "ديموسكوبيكا" للأبحاث مع جامعة سانيو والتي شاهدتها وكالة الأنباء الإيطالية (ANSA) قبل النشر.

    قال رئيس ديموسكوبيكا رافاييل ريو: "لحسن الحظ ، تمر السياحة الإيطالية بفترة انتعاش تدريجي". تقديراتنا حكيمة. "لقد تلقينا إشارات بأن القطاع قد يسجل زيادات في التدفقات أعلى من ذلك بكثير." وأضاف "خطة اللقاح والممر الأخضر (للسفر) هما بلا شك حافز لعملية انتعاش السياحة". (أنسامد).

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