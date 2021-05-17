نائبة وزير الخارجية ألايطالي تزور لبنان

(أنسامد) - مايو 17 - روما - قامت نائبة وزير الخارجية الايطالية مارينا سيريني بزيارة لبنان حيث تفقدت محطة معالجة مياه الصرف الصحي بمدينة زحلة وذلك بمناسبة اختتام أنشطة المشروع الممول من التعاون الإيطالي وإطلاق المرحلة الانتقالية لعملية التسليم إلى السلطات اللبنانية. .



قالت سيريني′ ′تعتبر هذه المحطة استثمارًا أساسيًا للتعاون الإيطالي ، قامت به شركة إيطالية مؤهلة تأهيلا عاليا ، لصالح أكثر من 200 ألف شخص يعيشون في هذه المنطقة. إنه مشروع ذو تاريخ طويل ، ونحن فخورون به بشكل خاص ، لأنه يشهد جيدًا على مدى التزامنا المستمر وطويل الأمد هنا في لبنان ".



كما قامت سيريني بتوقيع اتفاقا مع مدير مكتب اليونسكو اللبناني بقيمة مليون دولار بلمويل من الحكومة الإيطالية لإعادة تأهيل متحف إبراهيم سرسق الذي تضرر بشدة جراء انفجارات مرفأ بيروت في 4 آب الماضي. ..حيث سيتم استثمار الأموال الإيطالية للمساعدة في إعادة فتح المتحف. (أنسامد).



