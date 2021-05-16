وزير العمل الإيطالي: أولوية في اللقاحات إلى العمال الأساسيين

(أنسامد) - مايو 16 - روما - أكد وزير العمل الإيطالي، أندريا أورلاندو، أن الوثيقة التي تحتوي على مؤشرات للتطعيم ضد كورونا المستجد، في مكان العمل، والتي تحدد الفئات ذات الأولوية، تم إرسالها إلى المناطق، مؤكدا أن هناك أولوية للعمال الأساسيين.



وبين الوزير:" نحن على استعداد لبدء حملة التطعيم، جنبا إلى جنب مع توفير الجرعات"، مشيرا إلى أن التلقيح سوف يبدأ للعمال الذين لعبوا دورا هاما في هذه الأشهر من الطوارئ الصحية، مثل العاملين في تجارة التجزئة والتوزيع على نطاق واسع، في قطاع الأغذية، وعمال النقل وعمال التموين وكذلك العاملون في الخدمات الشخصية.



وأكد أورلاندو أن عودة تشغيل البلاد سوف يحدث إذا "ضمنا أيضا حماية العمال من الفيروس، ووضعهم في أمان". (أنسامد).



