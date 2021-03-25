عمال النقل المحليون يضربون عن العمل يوم الجمعة

(أنسامد) - مارس 25 - روما - أكدت النقابات التي تمثل عمال النقل المحليين في إيطاليا يوم الخميس أنها تطالب أعضائها بالخروج في إضراب ليوم واحد يوم الجمعة.



وقالت نقابات Filt-Cgil و Fit-Cisl و Uil trasporti و Faisa-Cisa و Ugl-Fna إن الإضراب كان ضروريا لأن العقد الجماعي للقطاع لم يتم تجديده بعد انتهاء صلاحيته في عام 2017 (أنسامد).



