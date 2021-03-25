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مجتمع - هجرة و اندماج
عمال النقل المحليون يضربون عن العمل يوم الجمعة
    (أنسامد) - مارس 25 - روما - أكدت النقابات التي تمثل عمال النقل المحليين في إيطاليا يوم الخميس أنها تطالب أعضائها بالخروج في إضراب ليوم واحد يوم الجمعة.

    وقالت نقابات Filt-Cgil و Fit-Cisl و Uil trasporti و Faisa-Cisa و Ugl-Fna إن الإضراب كان ضروريا لأن العقد الجماعي للقطاع لم يتم تجديده بعد انتهاء صلاحيته في عام 2017 (أنسامد).

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