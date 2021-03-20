نادية مراد : زيارة البابا للعراق أعطت الأمل للأقليات

(أنسامد) - مارس 20 - روما - صرحت الشابة الإيزيدية نادية مراد أن زيارة البابا للعراق أعطت الأمل للأقليات التي تعيش في البلاد.



وأضافت نادية مراد - التي عانت من عنف داعش والتي أصبحت ناشطة في مجال حقوق الإنسان حتى حصلت على جائزة نوبل للسلام - أن زيارة البابا فرانسيس للعراق ليست تاريخية في حد ذاتها فحسب ، بل جاءت أيضا في لحظة تاريخية للشعب العراقي ، حيث يتعافى من الإبادة الجماعية والاضطهاد الديني وعقود من الصراع.



واشارت - في مقابلة مع Vatican News - أن زيارة البابا سلطت الضوء على إمكانات السلام والحرية الدينية ، وأبرزت أن جميع العراقيين ، بغض النظر عن عقيدتهم ، يستحقون على قدم المساواة الكرامة وحقوق الإنسان. (أنسامد).



