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مجتمع - هجرة و اندماج
نادية مراد : زيارة البابا للعراق أعطت الأمل للأقليات
صاحبة نوبل للسلام : زيارة البابا جاءت في لحظة تاريخية
    (أنسامد) - مارس 20 - روما - صرحت الشابة الإيزيدية نادية مراد أن زيارة البابا للعراق أعطت الأمل للأقليات التي تعيش في البلاد.

    وأضافت نادية مراد - التي عانت من عنف داعش والتي أصبحت ناشطة في مجال حقوق الإنسان حتى حصلت على جائزة نوبل للسلام - أن زيارة البابا فرانسيس للعراق ليست تاريخية في حد ذاتها فحسب ، بل جاءت أيضا في لحظة تاريخية للشعب العراقي ، حيث يتعافى من الإبادة الجماعية والاضطهاد الديني وعقود من الصراع.

    واشارت - في مقابلة مع Vatican News - أن زيارة البابا سلطت الضوء على إمكانات السلام والحرية الدينية ، وأبرزت أن جميع العراقيين ، بغض النظر عن عقيدتهم ، يستحقون على قدم المساواة الكرامة وحقوق الإنسان. (أنسامد).

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