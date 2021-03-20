نادية مراد : زيارة البابا للعراق أعطت الأمل للأقليات

(أنسامد) - مارس 20 - روما - صرحت الشابة الإيزيدية نادية مراد
أن زيارة البابا للعراق أعطت الأمل للأقليات التي تعيش في البلاد.
وأضافت نادية مراد - التي عانت من عنف داعش والتي أصبحت ناشطة في
مجال حقوق الإنسان حتى حصلت على جائزة نوبل للسلام - أن زيارة
البابا فرانسيس للعراق ليست تاريخية في حد ذاتها فحسب ، بل جاءت
أيضا في لحظة تاريخية للشعب العراقي ، حيث يتعافى من الإبادة
الجماعية والاضطهاد الديني وعقود من الصراع.
واشارت - في مقابلة مع Vatican News - أن زيارة البابا سلطت
الضوء على إمكانات السلام والحرية الدينية ، وأبرزت أن جميع
العراقيين ، بغض النظر عن عقيدتهم ، يستحقون على قدم المساواة
الكرامة وحقوق الإنسان. (أنسامد).