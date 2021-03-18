ارهاب: ترحيل تونسي من إيطاليا بسبب تحريضه على الجهاد

(أنسامد) - مارس 18 - روما - تم الإبلاغ عن التونسي نايري ناصر ، 28 عاما ، بسبب التحريض على ارتكاب جريمة إرهاب وترحيله من تورينو - حيث كان يقيم بشكل غير شرعي - إلى تونس. جاء قرار الطرد بعد تحقيق شامل من قبل الشرطة ورجال الشرطة العسكرية في حقيقة أن التونسي كلف مرارا وتكرارا مواطنيه الآخرين بارتكاب هجمات في إيطاليا باسم الجهاد ، وكذلك تحريض بعض الأجانب على ارتكاب أعمال إرهابية.



بدأ التحقيق مع التونسي المطرود البالغ من العمر 28 عاما في أكتوبر الماضي ، عندما اقترب من الإمام ، بعد أداء الخطبة في مسجد في تورينو ، مادحا العمل الإرهابي لمفجر باريس المسؤول عن قطع رأس البروفيسور صموئيل باتي ووبخ الخطيب لوصمه بالعمل الإجرامي.



كما هدد الرجل بنحر الأطباء في مركز الاستقبال الاستثنائي حيث كان يعالج بعد إصابته بفيروس كوفيد-19 (أنسامد).



