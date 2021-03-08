دليفيرو: 16 مليون استرليني لموصلي الطلبات الذين يعملون معها

(أنسامد) - مارس 8 - روما - تخطط شركة "دليفرو" البريطانية، تخصيص 15 مليون جنيه استرليني من المدفوعات، لموصلي الأطعمة الذين يعملون لصالحها، على مستوى العالم، كجزء من صندوق الشكر.



وبحسب بيان للشركة الناشطة في توصيل الطعام، فإن هذا الدعم هو بمثابة اعتراف بالدور الذي لا يقدر الذي يقوم به موصلي الطعام في ظل وضع صعب، موضحا أن ملايين الدولارات تم تخصيصها لموصلي الطعام الذين أجروا أكبر عدد من توصيلات الطلبات.



وبينت الشركة أن هذه الأموال ستوضع في صندوق "الشكر الذي سيتم إطلاقه، ويكون متاح للموصلين في 12 سوق حول العالم، تنشط فيهم شركة دليفيرو، موضحا أن الموصلين المستفيدين سيتم تحديدهم من خلال عدد الطلبات الذين قاموا بتوصيلها، حيث سيتلقون عمليات دفع بين 11500 يورو، و1100 يورو و550 يورو.



ولفتت الشركة إلى أن جميع الموصلين سيستفيدون أيضا من هذا الدعم، بعد الدور الذي لعبوه خلال العام الماضي، الذي شهد وباء كورونا.



(أنسامد).



