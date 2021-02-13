بابا الفاتيكان في يوم الصلاة العالمي:أوقفوا الاتجار بالبشر

(أنسامد) - فبراير 13 - روما - أصدر البابا فرنسيس نداء حماسيا ضد الاتجار بالبشر في رسالة الفيديو التي أرسلت هذا الأسبوع للمشاركين في ماراثون الصلاة عبر الإنترنت الذي يقام بمناسبة اليوم العالمي السابع للصلاة والتأمل ضد الاتجار بالبشر ، وموضوعه هذا العام هو "اقتصاد بلا الاتجار بالبشر".



قال فرنسيس "هذا اليوم مهم لأنه يساعدنا جميعا على تذكر هذه المأساة ، ويشجعنا على عدم التوقف عن الصلاة والقتال معا لعل التأمل والوعي مصحوبين دائما بإيماءات ملموسة ، تفتح أيضا مسارات للتحرر الاجتماعي." واضاف "في الواقع ، الهدف هو أن يعود كل شخص مستعبد إلى كونه وكيلا حرا لحياته وأن يشارك بنشاط في بناء الصالح العام". وتابع فرنسيس: "أصدقائي الأعزاء ، هذا يوم صلاة ، نعم ، هناك حاجة للصلاة لدعم ضحايا الاتجار ومن يرافقون عمليات الاندماج وإعادة الاندماج الاجتماعي.



وإستطرد "نحن بحاجة للصلاة من أجل أن نتعلم التعامل مع الإنسانية وأن نشجع أولئك الذين عانوا من الكثير من الألم واليأس ، مما يجعل الأمل حيا." (أنسامد).



