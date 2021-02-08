سوريا: أوباما .. لم اكن أرغب في سقوط بلد آخر في الشرق الاوسط

(أنسامد) - فبراير 8 - روما - قال الرئيس الامريكي الاسبق باراك اوباما ان هناك امور عديدة حتي لو كنت رئيسا للجمهورية ذو حس عالي للمسئولية وتملك ضميرا يقظا لن يمكنك السيطرة عليها او توجيهها حيثما اردت.. و خير مثال علي ذلك الفجيعة التي يتسبب بها الوضع في سوريا.′ و اضاف في حديث تليفزيوني لبرنامج 'Che Tempo che Fa' ان الربيع العربي كان نذيرا بوقوع حرب اهلية في البلاد الأمر الذي أدى إلى تدخل الروس والإيرانيين.



واضاف اوباما-في هذا البرنامج الذي يحظي بنسبة مشاهدة كبيرة في ايطاليا - حاولت اتخاذ سلسلة من القرارات لتحسين الوضع دون غزو دولة أخرى في الشرق الأوسط ، والتي اعتقدت أنها ستأتي بنتائج عكسية.



واختتم حديثه بقوله ..هناك أوقات تشعر فيها أنه ليس لديك إجابات علي الكثير من الاسئلة . . (أنسامد).