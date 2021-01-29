ندوات تدريبية ايطالية للبلديات الليبية

(أنسامد) - يناير 29 - روما - نظمت الرابطة الوطنية للبلديات الإيطالية والوكالة الإيطالية للتعاون الإنمائي ندوات تدريبية مكثفة على مدار أربعة أيام في تونس بمشاركة مجموعة من الإداريين من الليبيين والإيطاليين تضم خمسين شخصا، بالإضافة إلى خبراء من الرابطة الوطنية للبلديات الإيطالية.



استغرقت هذه الدورة التدريبية ثلاثين ساعة من المحاضرات بمشاركة رؤساء البلديات والإداريين من 24 بلدية ليبية، الذين قدموا إلى تونس من جميع المناطق الجغرافية الليبية للمشاركة في هذه المبادرة الأولى التي تهدف لتعزيز قدراتهم الإدارية.



وتضمنت الندوة مجموعة من المواضيع والقضايا حول الالتزامات الإدارية، مع سلسلة من الأسئلة والأفكار حول الجوانب الرئيسية للآلية الإدارية للحكومة المحلية.



وقال ليولوكا اورلاندو ممثل الرابطة الوطنية للبلديات الإيطالية للتعاون والعلاقات الدولية في نهاية الندوة : إن مثل هذه الاجتماعات تعمل على تعزيز الخصائص في المناطق المعنية لتحسين حياة المجتمعات.



وأضاف : كل هذا يتيح الفرصة للمناقشة أيضًا من خلال تبادل الخبرات والمشاريع بهدف اتباع مسار مشترك يخلق الوحدة بين الشعوب.



واختتم رئيس بلدية باليرمو قائلا : الرابطة الوطنية للبلديات الإيطالية ترى أنه من الضروري تلبية الاحتياجات التي أعرب عنها أولئك الذين لديهم علاقات مباشرة مع المجتمعات على المستوى المحلي.



بالإضافة إلى الموضوعات التي يغطيها البرنامج التدريبي (الميزانية والتسجيل والأصول)، ناقش المشاركون أيضًا دور الجمعيات البلدية، ومبادئ تنظيم السجل العقاري، واللامركزية، والشراكات الممكنة بين المؤسسات المحلية الليبية والإيطالية. (أنسامد).



