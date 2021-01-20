إيطاليا:بريشا تتصدر قائمة المدن ذات الوفيات المرتبطة بالتلوث

(أنسامد) - يناير 20 - روما - بريشا تتصدر ترتيب المدن الأوروبية ذات أعلى أعباء الوفيات التي يمكن الوقاية منها بسبب تلو ث الهواء بالضباب الدخاني ، وذلك وفقا لدراسة جديدة نشرتها الجريدة العلمية The Lancet Planetary Health.



تحتل بيرغامو المرتبة الثانية في الدراسة التي أجراها باحثون من جامعة أوتريخت ومعهد الصحة العالمي في برشلونة والمعهد السويسري للصحة الاستوائية والعامة. كانت هناك مدينتان إيطاليتان أخريان في المراكز العشرة الأولى ، فيتشنزا (الرابعة) وسارونو (الثامنة).



وقالت إن بريشا ستتجنب 232 حالة وفاة يمكن الوقاية منها سنويا من خلال تطبيق إرشادات منظمة الصحة العالمية في ذا الشأن ، بينما سيكون لدى بيرغامو 137 حالة وفاة أقل. (أنسامد).



