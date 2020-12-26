شرطة إيطاليا توزع كعكة عيد الميلاد على المارة

أنسامد - 26 ديسمبر/ كانون الأول - قامت شرطة إيطاليا بتوزيع كعكعة عيد الميلاد على المارة بالطريق فى عيد الميلاد تحية منهم لجميع الشعب الإيطالى.



وكان يسود جو من الهدوء خلال احتفالات عيد الميلاد فى إيطاليا لأول مرة بسبب الإجراءات التى اتخذتها الحكومة الإيطالية للحد من انتشار فيروس كورونا، والتى منها اعتبار إيطاليا بأكملها منطقة حمراء بدءا من يوم 24 ديسمبر ولمدة 10 أيام.



كما فرضت إيطاليا حظر تجوال كلى على مستوى الدولة من الساعة 10 مساءا وحتى 6 صباحا، مع السماح بشخصين غير متعايشين مع الاسرة لتناول الطعام، بالإضافة الى غلق المطاعم والحانات مع حظر مغادرة المنزل إلا لأسباب ضرورية.



