البابا فرانسيس يوجه بتوفير اللقاح للجميع

أنسامد - 21 ديسمبر /كانون الأول -وجه البابا فرانسيس نداءا جديدا لإتاحة لقاحات COVID-19 للجميع في رسالته لليوم العالمي للسلام 2021 في يوم رأس السنة الجديدة ، والتي أصدرها الفاتيكان يوم الخميس.



"تميز عام 2020 بأزمة صحية واسعة النطاق لـ Covid-19 ، والتي أصبحت ظاهرة عالمية تتخطى الحدود ، مما أدى إلى تفاقم الأزمات المترابطة بشدة مثل أزمة المناخ والغذاء والاقتصاد والهجرة ، وتسبب في معاناة ومشقة كبيرة" ، قراءة الرسالة.



"أفكر بشكل خاص في كل من فقدوا أفراد عائلاتهم أو أحبائهم ، وكل من فقدوا وظائفهم.



"أفكر أيضا في الأطباء والممرضات والصيادلة والباحثين والمتطوعين والقساوسة والعاملين في المستشفيات ومراكز الرعاية الصحية. لقد قدموا ، ولا يزالون ، تضحيات كبيرة لتقديم تضحيات كبيرة للمرضى ، لتخفيف معاناتهم و ينقذون حياتهم ؛ في الواقع ، مات الكثير منهم في هذه العملية waja