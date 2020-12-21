البابا فرانسيس يوجه بتوفير اللقاح للجميع

أنسامد - 21 ديسمبر /كانون الأول -وجه البابا فرانسيس نداءا جديدا
لإتاحة لقاحات COVID-19 للجميع في رسالته لليوم العالمي للسلام
2021 في يوم رأس السنة الجديدة ، والتي أصدرها الفاتيكان يوم
الخميس.
"تميز عام 2020 بأزمة صحية واسعة النطاق لـ Covid-19 ، والتي
أصبحت ظاهرة عالمية تتخطى الحدود ، مما أدى إلى تفاقم الأزمات
المترابطة بشدة مثل أزمة المناخ والغذاء والاقتصاد والهجرة ، وتسبب
في معاناة ومشقة كبيرة" ، قراءة الرسالة.
"أفكر بشكل خاص في كل من فقدوا أفراد عائلاتهم أو أحبائهم ،
وكل من فقدوا وظائفهم.
"أفكر أيضا في الأطباء والممرضات والصيادلة والباحثين
والمتطوعين والقساوسة والعاملين في المستشفيات ومراكز الرعاية
الصحية. لقد قدموا ، ولا يزالون ، تضحيات كبيرة لتقديم تضحيات
كبيرة للمرضى ، لتخفيف معاناتهم و ينقذون حياتهم ؛ في الواقع ، مات
الكثير منهم في هذه العملية
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