وصول 43 مهاجرا إلي جنوب إيطاليا من بينهم سوري معاق

أنسامد - 10 أكتوبر / تشرين الأول - وصل مساء أمس ، بعد الساعة الثالثة عصرا بقليل ، 43 مهاجرا من الأفغان والسوريين والمصريين إلى ميناء روكيلا. من بينهم امرأة وسوري معاق يجلس على كرسي متحرك.



يعتبر هذا هو الوصول السادس لمهاجرين في آخر ثمانية أيام على طول السواحل في منطقة كالابريا جنوب إيطاليا. وقد تم مسح جميع المهاجرين بالفعل فور وصولهم على متن قارب شراعي اعترضه خفر السواحل على بعد عدة أميال من الساحل . ومن القرر نقلهم إلى مواقع مناسبة ، وتم في الوقت الحالي إدخال جميع المهاجرين في هيكل عام أتاحته بلدية روتشيلا ويديره قسم الحماية المدنية المحلي.



