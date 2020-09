أشهر طهاه إيطاليا يدشنون "صندوق الطهاه" لتقليل هدر الطعام

أنسامد - 26 سبتمبر / أيلول - دشن أحد عشر من أشهر الطهاة الذين يعملون في إيطاليا ، بما في ذلك كارلو كراكو وهاينز بيك ، "صندوق الطهاة" كجزء من حملة لمكافحة هدر الطعام.



ومن ثم فإنهم يشاركون في العمل الجماعي الذي أطلقته منظمة Too Good To Go كجزء من اليوم الدولي الأول للتوعية بفقد الأغذية وهدرها ، الذي أقرته منظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة (الفاو) في 29 سبتمبر.



يوم الثلاثاء ، سيكون من الممكن حجز طبق مضاد للنفايات حائز على نجمة ميشلان على التطبيق مع الوصفة واستلامه مباشرة من المطعم.



الهدف من Too Good To Go هو تمكين المطاعم وأصحاب المتاجر من تقديم Magic Box كل يوم: حقيبة مفاجأة تحتوي على منتجات وأطباق طازجة تُترك في نهاية اليوم.



قال كراكو: "كل واحد منا مسؤول ويجب أن يعمل على إجراءات يومية صغيرة بهدف تقليل النفايات قدر الإمكان".



سيكون Chef Box متاحا في مطعمه في ميلانو بالإضافة إلى العديد من المطاعم الأخرى في المدينة بفضل مشاركة الطهاة Matias Perdomo (Ristorante Contraste) ، أوجينيو بوير (Bu: r) ، كلوديو سادلر (Ristorante Sadler) ، Wicky Priyan (Wicky's) Wicuisine) ونيكولو فارياس (Cocciuto).



في روما ، سيكون من الممكن حجز صندوق طاهٍ مضاد للنفايات من Heinz Beck (La Pergola) و Cristina Bowerman (Glass Hostaria) وفي Cernobbio التي أعدها Davide Caranchini (Ristorante Materia