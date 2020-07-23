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مجتمع - هجرة و اندماج
إيطاليا تعلن دعم العودة الطوعية للمهاجرين
    أنسامد - 23 يوليو /تموز - أعلنت الخارجية الإيطالية دعمها لمكتب منظمة الدولية للهجرة في تونس لإتاحة فرصة العودة الطوعية للمهاجرين الذين تقطعت بهم السبل هناك، وتقديم المساعدة لإعادة الاندماج في بلدان المنشأ.

    وذكرت الوزارة، أن التمويل وبالاتفاق مع وزارة الداخلية، سيخصص من صندوق إدارة الهجرة.

    وأشارت الخارجية الإيطالية، في بيان، إلى أنه "أمام العواقب السلبية العالمية لوباء فيروس كورونا المستجد، من الضروري إعطاء المهاجرين الذين يعانون من ظروف صعبة (على سبيل المثال، بسبب فقدان وظائفهم)، فرصة العودة الطوعية إلى وطنهم في ظروف آمنة وكريمة، مما يمنع خطر اعتمادهم على تجار البشر".

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