ايطاليا:وزير الشؤون الاقليمية،إعادة الإفتتاح من 18 مايو

انسامد - 11 مايو / ايار - أعلن وزير الشؤون الاقليمية فرانشيسكو بوكيا ان الأقاليم الايطالية ستفتح مجددا فى المرحلة التالية من طوارئ فيروسات كورونا بطريقة "متباينة" ابتداء من 18 مايو. وقال للتلفزيون الإيطالي "من 18 مايو ستكون هناك مرحلة جديدة ستؤدي إلى "تباين إقليمي".



"وأضاف "سيتمكن العديد من الأنشطة التجارية من إعادة فتحها ، ولكن لا يمكننا السماح بإعادة تشغيل الأنشطة بدون بروتوكولات الأمان." إذا انخفضت العدوى ، فستكون هناك أشياء أخرى ستعاد فتحها أيضا. إذا ارتفعت العدوى ، فسيكون عليهم تقييد الأشياء مرة أخرى.



يضغط المحافظون ، وخاصة من يمين الوسط ، من أجل إعادة افتتاح أوسع.



قال حاكم ليغوريا جيوفاني توتي "سنعيد فتح كل شيء من 18 مايو ، حتى الشواطئ".



خففت إيطاليا من إجراءات الاغلاق يوم الاثنين الماضي ، مما سمح 4.5 مليون عامل بالعودة إلى العمل وترك الناس يمارسون الرياضة في أماكن أبعد.



من المقرر أن يعاد فتح معظم المتاجر يوم الاثنين 18 مايو ، وفقا لخطة الحكومة المركزية التي يريد العديد من المحافظين الإسراع بها.



ثم ، في 1 يونيو ، سيتم إعادة فتح الحانات والمطاعم ومصففي الشعر.



في بعض المناطق تعمل الحانات والمطاعم ذات الطاولات الخارجية بالفعل.



