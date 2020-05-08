مقاطعة بولسانو:افتتاح المطاعم والمتاجر خلال الأيام المقبلة

انسامد - 8 مايو - أيار - تسرع مقاطعة بولسانو (ألتو أديجي) من إجراءات الخروج من الإغلاق المفروض في إيطاليا، في إطار المرحلة الثانية من رفع الحجر التي بدأتها البلاد الأثنين الماضي، إذ تعتزم المقاطعة عودة نشاط المحلات التجارية بداية من السبت المقبل، يتبعها بيومين المطاعم والمقاهي ومحلات تصفيف الشعر.



وصوت مجلس نواب هذه المقاطعة التي تحظى بمستوى عالي من الحكم الذاتي، في ساعة متأخرة من ليلة الخميس/الجمعة، بتسريع الخروج من الإغلاق، المفروض في إطار مواجهة وباء فيروس كورونا.



ووفقا لهذا التصويت، فإن المحلات التجارية سوف تفتح أبوابها بداية من السبت المقبل، بينما تستأنف محلات تصفيف الشعر والمقاهي والمطاعم والمتاحف نشاطها بدءا من الأثنين المقبل.



وتسبق المقاطعة باقي الأراضي الإيطالية في إجراءات الخروج من الحجر الصحي، إذ أن المحلات التجارية لن تعاود نشاطها في المقاطعات الأخرى سوى بداية من 18 مايو، تتبعها المطاعم والمقاهي في الأول من يونيه، رغم تصريحات رئيس الوزراء، جيوسيب كونتي، بأن بعض الأعمال ربما يتم تأجيلها.



غير أن الولاية سوف تلتزم ببعض القرارات السارية على باقي الأراضي الإيطالية، مثل استمرار غلق المدارس والجامعات، وحظر النشاط الرياضي.



وبدأت إيطاليا الأثنين الماضي الخروج التدريجي الحذر من الإغلاق الذي فرضته منذ 9 مارس، وذلك بالسماح لحوالي 4,5 مليون مواطن باستئناف العمل، وعودة التجمعات الأسرية المحدودة وفتح الحدائق وحضور الجنازات بحد 15 شخص. تأتي هذه الإجراءات في الوقت الذي تشهد الإصابات والوفيات في إيطالي تراجعت كبيرا خلال الأيام الأخيرة.



وسجلت إيطاليا الخميس 274 حالة وفاة جديدة، لتصل نسبة الوفيات جراء الوباء في البلاد إلى ما يقرب من 30 ألف شخص.



