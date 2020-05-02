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مجتمع - هجرة و اندماج
طاهي الفقراء " دينو إمباجليازو " يطفئ اليوم 90 شمعة
الرئيس ماتاريلا : " هو أحد أبطال أيامنا هذه
    أنسامد - 2 مايو / ايار - يطفئ " دينو إمباجليازو " الملقب ب "طاهي الفقراء" اليوم 90 شمعة . وقد كرم رئيس الدولة سيرجيو ماتاريلا شيف الفقراء إمباجليازو - الذي ولد في مدينة مادالينا - في فبراير الماضي والذي ظل أكثر من عشر سنوات يطعم كل يوم أكثر من 300 شخص من المشردين في روما حيث إنتقل إليها، والذي شدد على أن " أجمل شيء في الحياة هو ان تحب الآخرين " في الوقت الحاضر يستريح دينو إمباجليازو من نشاط الطاهي في ظل الإجراءات الإحترازية المتعلقة بفيروس كورونا نظرا لتقدمه في العمر، لكنه يمازال يتواصل عبر الهاتف وعبر الفيدو كونفرانس مع المتعاونين معه والمتطوعين الذين يقدمون مئات الوجبات للفقراء في روما.

    وقد منح رئيس الدولة وسام الاستحقاق ل دينو إمباجليازو ول 32 شخص آخر في قصر الكورينال " نظرا لجهودهم الثمينة في مجالات مختلفة حيث أنهم يقدمون نموذجا يحتذي به في البلاد "
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