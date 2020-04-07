كورونا:الصحةالعالمية ترفض اختباراللقاح بافريقيا

انسامد - 7 ابريل - نيسان - ندد المدير العام لمنظمة الصحة العالمية " تيدروس أدهانوم غيبريسوس" بـ"التصريحات العنصرية" التي صدرت عن باحثين أشاروا أخيرا إلى أفريقيا كـ "حقل اختبار" للقاح محتمل ضد "كوفيد-19". وقال مدير عام المنظمة، الذي شغل في الماضي منصب وزير الخارجية الإثيوبي في مؤتمر صحفي عبر الإنترنت من جنيف إن "أفريقيا لا يمكن أن تكون ولن تكون حقل اختبار لأي لقاح"، منددا بـ"العقلية الاستعمارية". وكان طبيبان فرنسيان، هما جون بول ميرا، من مستشفى كوشين بباريس، وكامي لوكت، من المعهد الوطني للصحة والأبحاث الطبية (إنسيرم)، قد اقترحا إجراء اختبارات لقاح ضد فيروس كورونا المستجد "في إفريقيا، حيث ليست هناك كمامات واقية، ولا علاج، ولا إنعاش"