جولة أوروبية لسيارة أبارث 500 الكهربائية الجديدة

(أنسامد) - مارس 3 - روما - بعد ظهورها لأول مرة في شهر نوفمبر الماضي، انطلقت سيارة أبارث 500 الكهربائية الجديدة في جولة في أوروبا، بعد جولتها في إيطاليا وألمانيا وبلجيكا وهولندا والمملكة المتحدة والبرتغال وإسبانيا، حيث ستزور قريبًا النمسا وفرنسا وسويسرا.



تأتي هذه الجولة الأوروبية بعد عرض سيارة أبارث 500 الكهربائية الجديدة أمام الجمهور لأول مرة في أسبوع ميلانو للألعاب الإلكترونية، وهو أهم حدث إيطالي مخصص لألعاب الفيديو والرياضة الإلكترونية، حيث استقطب جناح عرض السيارة 150.000 زائرا.



كانت هذه الفاعلية أيضًا بمثابة فرصة للعلامة التجارية سكوربيون (Scorpione) لتعزيز ارتباطها بعالم الألعاب، كما يتضح من المبادرات المختلفة التي تم إطلاقها في السنوات الأخيرة، مثل فريق الرياضة الإلكترونية المسمى "فريق العقرب".



بعد ظهورها الأول في ميلانو، زارت سيارة سكوربيون الكهربائية ألمانيا، حيث تم الكشف عنها لوسائل الإعلام الوطنية. كان معرض بروكسل للسيارات المحطة الثالثة للسيارة الجديدة من عائلة أبارث.



بعد ذلك، انطلقت السيارة الجديدة في جولة في كل من هولندا والمملكة المتحدة والبرتغال وإسبانيا، حيث تم عرضها على وسائل الإعلام والوكلاء. من خلال الجمع بين الأداء القوي والطاقة الكهربائية والأناقة وبفضل مولد الصوت المبتكر، تم تصميم Scorpione الجديدة لتحويل التكنولوجيا المتقدمة إلى قوة على الأرض والاستدامة إلى أداء. (أنسامد).



