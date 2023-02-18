ستيلانتيس توسع شبكة تطوير البرمجيات بإنشاء مركز في بولندا

(أنسامد) - فبراير 18 - روما - تخطط مجموعة ستيلانتيس المصنعة للسيارات لتنمية قدراتها في مجال تطوير وهندسة البرمجيات من خلال ثمانية مراكز، مع إنشاء مكتب جديد لها في بولندا.



تمتلك المجموعة مراكز لتنمية وتطوير البرمجيات في تورينو بإيطاليا، وفي بيرنامبوكو في البرازيل، وفي بواسي (فرنسا)، وفي روسلسهايم (ألمانيا)، وفي بنغالور وحيدر أباد (الهند) وفي أوبورن هيلز (الولايات المتحدة).



سيضم مركز البرمجيات التي ستقيمه المجموعة في بولندا ما يصل إلى 300 موظف سيقومون بتحليل البيانات وتطويرها، وسيكون مقره في مدينة جليفيتسه، بالقرب من مصنع إنتاج تابع لمجموعة ستيلانتيس.



تتعاون ستيلانتيس مع GlobalLogic Inc، وهي شركة خدمات هندسة رقمية، لتوظيف المواهب وإنشاء مركز البرامج البولندي بسرعة. يتيح موقع مركز البرمجيات الاستفادة من منشآت التدريب الجامعية والفنية ويضيف موارد تطوير البرمجيات إلى العمليات التقنية الحالية لستيلانتيس في أوروبا.



وقال إيف بونفونت، كبير مسؤولي البرمجيات في شركة ستيلانتيس : يُعد افتتاح مركز البرمجيات الجديد في بولندا علامة فارقة أخرى في تنفيذ إستراتيجيتنا Dare Forward 2030، مضيفا : تعد البرمجيات عنصرا أساسيا في هدفنا المتمثل في أن نصبح شركة رائدة في خدمات ومنتجات تجربة العملاء، بالإضافة إلى التزامنا بالوصول إلى صفر انبعاثات الكربون بحلول عام 2038. (أنسامد).



