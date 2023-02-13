نمو صناعة السيارات الإيطالية العام الماضي

(أنسامد) - فبراير 13 - روما - سجل إنتاج صناعة السيارات الإيطالية نموًا بنسبة 13.5% في شهر ديسمبر 2022 مقارنةً بشهر ديسمبر من عام 2021 ، فيما ارتفع الانتاج على مدار عام 2022 بنسبة 1.7%، وذلك وفقا لبيانات المعهد الوطني الايطالي للإحصاء (إستات).



ووفقًا للبيانات الأولية الصادرة عن الرابطة الوطنية لسلسلة صناعة السيارات Anfia، ارتفع إنتاج السيارات بنسبة 10.1% في ديسمبر وبنسبة 6.6% خلال عام 2022.



من ناحية أخرى، انخفض إجمالي إنتاج المركبات في عام 2022 بأقل من ألف وحدة، بنسبة تراجع 0.1% مقارنة بإجمالي عام 2021.



وصرح جيانماركو جيوردا، مدير الرابطة الوطنية لسلسلة انتاج السيارات : التغيير الإيجابي الذي شهده شهر ديسمبر يؤكد على مسار النمو للأشهر الأربعة الماضية، ليسجل الزيادة الخامسة على التوالي.



للشهر الخامس على التوالي، سجل مؤشر إنتاج السيارات زيادة مضاعفة على أساس شهري، بنسبة 15.4%، كما ارتفع مؤشر إنتاج قطع غيار واكسسوارات السيارات والمحركات بنسبة 12.3% للشهر الرابع على التوالي. (أنسامد).



