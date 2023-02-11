ارتفاع الصادرات الإيطالية من مكونات السيارات العام الماضي

(أنسامد) - فبراير 11 - روما - بلغت قيمة صادرات إيطاليا من مكونات السيارات 21.7 مليار يورو في عام 2021، لتسجل ارتفاعا بلغت نسبته 15.4% مقارنة بعام 2020، حيث بلغت قيمة صادرات مكونات السيارات حينها 18.8 مليار يورو، وذلك وفقا لتقرير مرصد Autopromotec، بناءً على دراسة تحليلية أجرتها الرابطة الوطنية لسلسلة انتاج صناعة السيارات Anfia.



وقبل تفشي وباء كورونا، شهد قطاع مكونات السيارات فترة من النمو بلغت ذروتها في عام 2018، حيث سجل صادرات بلغت قيمتها 22.5 مليار يورو، وفقا للتقرير الذي يستند لبيانات المعهد الوطني الإيطالي للإحصاء (إستات).



بعد الانخفاض الذي شهده قطاع مكونات السيارات في عام 2020، عاد القطاع للارتفاع مرة أخرى ليسجل مستويات نمو قريبة من مستويات ما قبل الجائحة، مع نمو بنسبة 8.5% مقارنة بعام 2016، حيث سجلت الصادرات حينها 20 مليار يورو.



في الأشهر العشرة الأولى من عام 2022، حقق قطاع مكونات السيارات الإيطالي توازناً إيجابياً بين الصادرات والواردات، حيث سجل الميزان التجاري 4.2 مليار يورو.



وتصدرت الأجزاء الميكانيكية قائمة صادرات قطاع مكونات السيارات (13.4 مليار يورو)، تليها المحركات (3.3 مليار يورو)، والمكونات الكهربائية (1.7 مليار).



وكانت الوجهات الرئيسية لصادرات مكونات السيارات الإيطالية هي أوروبا (77% من إجمالي الصادرات)، تليها أمريكا الشمالية (10.5%).



(أنسامد).



