سيارة كهربائية بالكامل من ألفا روميو قابلة للشحن في 18 دقيقة

(أنسامد) - فبراير 6 - روما - تطرح شركة ألفا روميو الإيطالية لصناعة السيارات الفاخرة ، في عام 2027 طرازا كهربائيًا جديدًا سيحدث ثورة في سوق السيارات، حيث يمكن إعادة شحن السيارة في غضون 18 دقيقة فقط، مع البدء في طرحها في السوق الأمريكي.



ذكرت ذلك مجلة Automotive News Europe بناء على تصريحات جان فيليب امبراتو، الرئيس التنفيذي لشركة ألفا روميو، الأسبوع الماضي خلال فاعلية في اليابان، حيث أكد امبراتو في هذه المناسبة، مجددًا على وجود برنامج متخصص موازٍ لبرنامج سيارات الدفع الرباعي المستقبلية، والذي يتميز بأداء الشحن السريع.



وستكون سيارة الكوبيه الفاخرة الجديدة ذات الأربعة أبواب من تصميم أليساندرو كابروتي. وستعمل على تعزيز وجود ألفا روميو في الولايات المتحدة والصين لتعكس التميز الإيطالي ردا على سيارة بورش تايكان.



لا توجد حاليًا سيارة كهربائية واحدة في السوق يمكن إعادة شحنها بالكامل في أقل من 20 دقيقة، وستكون سيارة GTV المستقبلية علامة مميزة في سوق السيارات الكهربائية. (أنسامد).



