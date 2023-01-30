نيسان تفتتح مستودعا لقطع غيار السيارات في إيطاليا

(أنسامد) - يناير 30 - روما - افتتحت شركة نيسان مستودعا لقطع الغيار الجديدة للسيارات في مقر نيسان إيطاليا، على مساحة 10500 متر مربع، في بلدة كابينا في روما.



وسيضم المستودع قطع الغيار والإكسسوارات التي سيتم إرسالها لأكثر من 400 مركز مساعدة وصيانة ومتجر موزعين في كافة أنحاء البلاد، بالإضافة إلى الطلبات العاجلة لوكلاء رينو في وسط جنوب إيطاليا.



تم إنجاز المشروع في وقت قياسي، حيث تم الإنهاء منه في أقل من سنة من وضع حجر الأساس حتى التشغيل الكامل للمستودع.



وتماشياً مع رؤية نيسان الطموحة 2030، لعبت أهداف الاستدامة دورًا مهمًا في تصميم وبناء المستودع، الذي يتميز بنظام طاقة شمسية بقدرة 230 كيلو وات فوق سطحه.



ويعمل نظام الطاقة الشمسية على تغطية حوالي ربع احتياجات المبنى من الطاقة، في حين أن نظام الإضاءة الجديد ليد يقلل من استهلاك الطاقة بنسبة 60% مقارنة بالمصابيح التقليدية.



وصرح ليون دورسرز، نائب رئيس التسويق والمبيعات في نيسان، قائلا : لطالما كان مستودع قطع غيار نيسان إيطاليا حجر الزاوية لعملياتنا في البلاد، مضيفا : مع التصميم الجديد وعمليات أكثر كفاءة، أنا متحمس لاستمرار المستودع في تحسين جودة الخدمة المقدمة للعملاء وأن يكون نقطة مرجعية للتميز في قطاع توزيع قطع الغيار والإكسسوارات.



(أنسامد).



