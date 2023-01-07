تراجع سوق السيارات في إيطاليا العام الماضي

(أنسامد) - يناير 7 - روما - أنهى سوق السيارات في إيطاليا عام 2022 بتسجيل مؤشرات سلبية، باستثناء قطاع السيارات الهجينة، وذلك وفقا للبيانات الشهرية القائمة على نتائج التحليل الإحصائي الذي أجراه نادي السيارات الإيطالي.



وتراجع سوق السيارات المستعملة بنسبة 10.2% العام الماضي، حيث بلغ إجمالي مبيعات السيارات المستعملة 2.72 مليون سيارة، مقابل 3.03 مليون سيارة في العام السابق.



وفيما يتعلق بمبيعات سوق السيارات الجديدة، يعتبر قطاع السيارات الهجينة هو القطاع الوحيد الذي سجل ارتفاعا.



على وجه التحديد، سجلت مبيعات سيارات البنزين نموا بنسبة 7.6%، مع حصة سوقية بلغت 34.2% في عام 2022، بينما ارتفعت مبيعات السيارات الكهربائية التي تعمل بالبنزين بنسبة 5.1% مع حصة سوقية قدرها 4.7%. (أنسامد).



