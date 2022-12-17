نمو سوق السيارات في أوروبا في نوفمبر

(أنسامد) - ديسمبر 17 - روما - بلغت مبيعات السيارات في أوروبا الغربية (الاتحاد الأوروبي ودول رابطة التجارة الحرة الأوروبية والمملكة المتحدة) 1.014 مليون سيارة في شهر نوفمبر الماضي، بزيادة قدرها 17.4% مقارنة مع نفس الشهر من عام 2021.



من ناحية أخرى، بلغت مبيعات السيارات خلال الأحد عشر شهرا الأولى من العام الجاري 10.1 مليون سيارة، بانخفاض قدره 5.8% مقارنة بالفترة نفسها من عام 2021، وذلك وفقا للبيانات الصادرة عن رابطة مصنعي السيارات الأوروبية.



وسجلت مبيعات مجموعة ستيلانتس 165231 سيارة في أوروبا في شهر نوفمبر، لتسجل انخفاضا بلغت نسبته 3.7% مقارنة مع نفس الشهر من عام 2021، فيما بلغت حصتها السوقية في نوفمبر 16.3% مقارنة مع 19.9% خلال نفس الشهر من العام الماضي.



وبلغ إجمالي مبيعات المجموعة خلال الأحد عشر شهرا الأولى من العام 1.8 مليون سيارة، بانخفاض 13.9% مقارنة مع نفس الفترة من عام 2021، فيما تراجعت حصتها السوقية من 20.3% إلى 18.6%.



في نهاية شهر يوليو الماضي، سجلت سوق السيارات في أوروبا الغربية انكماشا بنسبة 13.3% بعد تراجع على مدار ثلاثة عشر شهرا متتاليًا، مقارنة بالأشهر السبعة الأولى من عام 2021.



يقول مركز دراسات Promotor : منذ شهر أغسطس، تميل السوق إلى تسارع وتيرة النمو، مشيرا إلى أن سوق السيارات سجلت ارتفاعا بنسبة 3.4% في أغسطس، و7.9% في سبتمبر و14.1% في أكتوبر و17.4% في نوفمبر على أساس سنوي.



وصرح رئيس الرابطة الوطنية لصناعة السيارات الإيطالية، باولو سكوديري : تؤكد مبيعات سوق السيارات في نوفمبرعلى الاتجاه الإيجابي الذي بدأ في أغسطس، حيث سجلت الزيادة الشهرية الرابعة على التوالي.



وأضاف : تساهم جميع الأسواق الخمسة الرئيسية (بما في ذلك المملكة المتحدة) في هذا الأداء الجيد، موضحا أن سوق السيارات في ألمانيا ارتفعت بنسبة 31.4%، فيما نمت في المملكة المتحدة بنسبة 23.5% وإيطاليا 14.7% وإسبانيا 10.3%، بينما استقر نمو سوق السيارات في فرنسا عند مستوى 9.8%. (أنسامد).



