إيطاليا : انخفاض مبيعات السيارات الكهربائية في نوفمبر

(أنسامد) - ديسمبر 5 - روما - لا يزال سوق السيارات الكهربائية يواصل تراجعه في إيطاليا، حيث بلغت مبيعات السيارات الكهربائية بالكامل 5133 سيارة في شهر نوفمبر 2022، بانخفاض بنسبة 25.9% مقارنة بنفس الشهر من عام 2021.



ووفقا للرابطة الإيطالية للتنقل الكهربائي Motus-E، سجل أسطول السيارات الكهربائية المتداول ما يزيد قليلاً عن 166 ألف سيارة كهربائية. من ناحية أخرى، انخفضت الحصة السوقية للسيارات عديمة الانبعاثات مقارنة بالعام الماضي، حيث تراجعت من 4.44% إلى 3.66%.



حتى لو كانت الصورة قاتمة مقارنة بشهر أكتوبر، فإن السوق يسجل انتعاشًا في مبيعات السيارات الكهربائية بالنسبة للأفراد، كما شهد السوق انتعاشا في الإيجار طويل الأجل بالنسبة للسيارات الكهربائية بفضل تمديد الحوافز لهذه الفئة من السيارات. (أنسامد).



