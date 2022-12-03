نمو سوق السيارات في إيطاليا في نوفمبر

(أنسامد) - ديسمبر 3 - روما - سجل سوق السيارات الإيطالي نموا كبيرا في شهر نوفمبر الماضي، حيث بلغت مبيعات السيارات في إيطاليا 119.853 سيارة، لتسجل ارتفاعا بلغت نسبته 14.7% مقارنة بنفس الشهر من عام 2021، وذلك وفقا للبيانات الصادرة عن وزارة البنية التحتية والنقل.



وبلغت مبيعات السيارات 1.2 مليون سيارة خلال الأحد عشر شهرا الأولى من عام 2022، مما قلل الانكماش في سوق السيارات مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي إلى 11.6%، الا أن المبيعات سجلت انخفاضا بنسبة 31.8% مقارنة بعام 2019، أي قبل تفشي وباء كورونا والتداعيات الاقتصادية الناجمة عنه.



سجلت مبيعات مجموعة ستيلانتس 36892 سيارة في إيطاليا في شهر نوفمبر، بزيادة بنسبة 1.5% مقارنة مع نفس الشهر من عام 2021، والذي بلغت مبيعات السيارات خلاله 36363 سيارة.



بلغت الحصة السوقية للشركة 30.9% في نوفمبر مقابل 34.8% خلال نفس الشهر من العام الماضي. وبلغت مبيعات الشركة في الفترة من يناير وحتى نوفمبر 428599 سيارة، بانخفاض بنسبة 17%، مع حصة سوقية 35.5% مقارنة بـ 37.8%.



وللعودة إلى مستويات ما قبل الأزمة، لن تكون الرحلة سهلة أو قصيرة.



ومع ذلك، انعكس الاتجاه السلبي وبدأ سوق السيارات في النمو مجددا.



(أنسامد).



