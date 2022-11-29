Italiano | English
ANSA.IT
  • انسامد
  • الشبكة الاخبارية لوكالة الأنباء الايطالية أنسا
ANSAMed
سيارات
أهم الأخبار

أجندا و بيانات صحفية

تقارير خاصة

الأكثر قراءة

شركاء أنسامد

سيارات - الجديد
إيطاليا : سوق السيارات المستعملة يواصل نتائجه السلبية
    (أنسامد) - نوفمبر 29 - روما - واصل سوق السيارات المستعملة تراجعه في إيطاليا منذ بداية العام الجاري، حيث بلغت مبيعات السيارات المستعملة 3,3 مليون سيارة في الأشهر التسعة الأولى من عام 2022، مقارنة بـ 3,7 مليون سيارة في نفس الفترة من عام 2021، لتسجل انخفاضا بلغت نسبته 11,1%.

    ووفقا للبيانات الصادرة عن الاتحاد الوطني لممثلي السيارات الأجنبية (Unrae)، حافظت سيارات الديزل على ريادتها لسوق السيارات المستعملة في الأشهر التسعة الأولى من عام 2022، حيث استحوذت على 49.0% من المبيعات، الا أن مبيعاتها تراجعت بنسبة 1.9%.

    وجاءت سيارات البنزين في المرتبة الثانية بنسبة مبيعات بلغت 40%، حيث سجلت مبيعاتها استقرارا مقارنة مع نفس الفترة من عام 2021.

    (أنسامد).

    أحداث الأسبوع

    الجمعة 13 إبريل

    الثلاثاء 10 إبريل

    فيديو

    ايطاليا: الطقس السيء يضرب البندقية وارتفاع منسوب المياه في البحيرة

    ألبوم الصور