ستيلانتس : نموذج توزيع جديد في أوروبا

(أنسامد) - نوفمبر 26 - روما - تطلق مجموعة ستيلانتس لصناعة السيارات، نموذج توزيع مستدام جديد مع شبكة الوكلاء، والتي تعتمد على شبكة متعددة العلامات التجارية، تضم العلامات التجارية التابعة للمجموعة.



سيتم تنفيذ هذا النموذج اعتبارًا من منتصف عام 2023 بدءًا من ثلاثة أسواق، وهي النمسا واتحاد البنلوكس وهولندا، ثم يمتد تدريجياً عبر أوروبا في نهاية المرحلة التجريبية الأولى.



تم تقديم المشروع في صيف عام 2021 مع 50 مجموعة عمل، تضم 200 موزع من 10 دول. تهدف ستيلانتس للسماح لشبكتها بالتكيف مبكرا بشكل كافي في بيئة تنافسية بشكل متزايد.



وقال أوفي هوتشيجيشورتز، رئيس عمليات ستيلانتس في أوروبا : تتمثل رؤية ستيلانتس في الترويج لنموذج توزيع مستدام، منوها أن كافة الأطراف المعنية سوف تستفيد من هذه التغييرات التي ستركز على تجربة العملاء. (أنسامد).



