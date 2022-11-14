ستيلانتس تواصل ريادتها لسوق السيارات في البرازيل والأرجنتين

(أنسامد) - نوفمبر 14 - روما - بلغت مبيعات مجموعة ستيلانتس لصناعة السيارات في شهر أكتوبر الماضي في البرازيل 55300 سيارة، مع حصة سوقية بلغت 32.7%، لتواصل ستيلانتس وعلاماتها التجارية ريادتها لسوق السيارات في البرازيل.



لا تزال سيارة فيات هي العلامة التجارية الأكثر مبيعًا في البرازيل مع تسجيل مبيعات بلغت 37427 سيارة في أكتوبر، وهو ما يمثل حصة سوقية تبلغ 22.1%.



بالإضافة إلى ذلك، جاءت ثلاثة طرزات من بين أفضل 10 طرازات مبيعًا في البرازيل، وهي سترادا التي بلغت مبيعاتها 8046 سيارة، وموبي، والتي سجلت مبيعاتها 6741 سيارة، وسيارة أرجو التي سجلت مبيعات 6628 وحدة.



وتجدر الإشارة أيضًا إلى أداء سيارة فاستباك Fastback، سيارة الكوبيه ذات الدفع الرباعي الجديدة التي طرحتها شركة فيات في البرازيل، والتي بلغت مبيعاتها 10000 سيارة في أقل من سبعة أسابيع منذ إطلاقها.



لا تزال شركة فيات تواصل ريادتها لسوق السيارات في البرازيل على مدار عام 2022، مع حصة سوقية تبلغ 21.9%، حيث بلغت مبيعاتها أكثر من 343 ألف سيارة.



وتفوقت على سيارة جيب - العلامة التجارية الرائدة لسيارات الدفع الرباعي في عام 2022 - والتي باعت 110339 سيارة منذ يناير، مع حصة سوقية بنسبة 20% في قطاع السيارات الرياضية.



كما تواصل ستيلانتس ريادتها لسوق السيارات في الأرجنتين بحصة سوقية تبلغ 31.6%. وتحتل أيضًا مكانة رائدة في تشيلي، حيث سجلت مبيعاتها في أكتوبر 3473 وحدة بحصة سوقية تبلغ 12.31%. وتجاوزت المبيعات منذ بداية العام 39 ألف وحدة بحصة سوقية 10.84%. (أنسامد).



