إيطاليا : بروتوكول تعاون للترويج لثقافة الدراجات النارية

(أنسامد) - نوفمبر 12 - روما - وقع الاتحاد الإيطالي للدراجات النارية والرابطة الوطنية لملحقات الدراجات النارية، بروتوكول تعاون للترويج لثقافة الدراجات النارية وتعزيز دور الدراجات النارية على المستوى الاجتماعي والصناعي والرياضي والبيئي.



وقع بروتوكول تعاون كل من رئيس الاتحاد الإيطالي للدراجات النارية ورئيس الرابطة الوطنية لملحقات الدراجات النارية، ضمن فاعليات معرض ميلانو للدراجات النارية، لإعطاء دفعة للتعاون المستمر منذ سنوات بين الجانبين.



تنص مذكرة التفاهم التي وقعتها الجانبان والتي ستمتد لثلاث سنوات، على التدخلات في القضايا ذات الاهتمام المشترك، بما في ذلك حركة المرور على الطرق، وحماية ممارسة المركبات على الطرق الوعرة والسلامة والتأمين والانبعاثات الملوثة.



وقال باولو ماجري، رئيس الرابطة الوطنية لملحقات الدراجات النارية : يهدف هذا التعاون النشط لتعزيز المبادرات المفيدة لنشر ثقافة استخدام الدراجات النارية وتجنب وحل أي مشاكل جسيمة. (أنسامد).



