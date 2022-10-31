ارتفاع أرباح دوكاتي في الربع الثالث العام الجاري

(أنسامد) - أكتوبر 31 - روما - سجلت شركة دوكاتي الإيطالية المصنعة للدراجات النارية نتائج إيجابية في الربع الثالث من العام الجاري، مع تحقيق إيرادات قياسية وزيادة في الأرباح التشغيلية، بالإضافة إلى نمو عمليات التسليم مقارنة بالعام السابق، وذلك بعد الخسائر الناجمة عن مشاكل التوريد واللوجستيات خلال النصف الأول من 2022.



بلغت إيرادات شركة دوكاتي 872 مليون يورو في الأشهر التسعة الأولى من عام 2022، وهو أعلى رقم تسجله الشركة على الإطلاق خلال الربع الثالث من العام، بنمو قدره 21% مقارنة بعام 2021.



كما نمت أيضا الأرباح التشغيلية للشركة، حيث ارتفعت من 67 مليون يورو إلى 109 مليون يورو مقارنة بالفترة نفسها من عام 2021، بزيادة قدرها 62%.



بلغت مبيعات دوكاتي منذ بداية العام الجاري، 49873 دراجة نارية، لتسجل ارتفاعا طفيفا مقارنة مع نفس الفترة من عام 2021، التي بلغت فيها المبيعات 49719، لتعوض الخسائر في المبيعات خلال النصف الأول من عام 2022.



وصرح كلاوديو دومينيكالي، المسؤول بالشركة : بفضل هذا التعافي والاستراتيجية الفعالة التي تم تنفيذها مع موردينا وشركائنا، تمكنا من تعويض ضعف المبيعات في النصف الأول من العام، مضيفا : علاوة على ذلك، وعلى الرغم من الصعوبات ، فإن النتائج الاقتصادية لدوكاتي ممتازة وتمثل رقمًا قياسيًا آخر من حيث الإيرادات. (أنسامد).



