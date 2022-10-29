معرض ميلانو للسيارات الكلاسيكية في نوفمبر

(أنسامد) - أكتوبر 29 - روما - ستقام الدورة الثانية عشرة من معرض ميلانو للسيارات الكلاسيكية (Milano Autoclassica) في الفترة من 18 إلى 20 نوفمبر القادم في مركز فييرا ميلانو للمعارض، وهو المعرض المخصص لأيقونات الماضي.



سيتمكن الزوار من مشاهدة والتمتع بتاريخ القطع الكلاسيكية الرائعة، وفي بعض الحالات شراء سيارات، ما بين سيارات كلاسيكية أكثر شهرة إلى السيارات الشبابية الأكثر رواجًا، وحتى القطع الفريدة التي ستصنع تاريخ الغد.



من المقرر أن تضم نسخة هذا العام جناحا جديدا بمشاركة دار مزادات بونهامز، التي تعود للمشاركة في المعرض بعد غياب 5 سنوات عن إيطاليا. وستشارك دار مزادات بونهامز بمجموعة من سيارات الأحلام والدراجات النارية، والتي سيلتقي بها هواة جمع التحف الدوليين يوم الجمعة 18 نوفمبر في القاعة رقم 7.



سيقود المنصة الفريدة زوج من سيارات "لامبورغيني أفينتادور" الخارقة، الأولى هي سيارة Aventador Ad Personam والثانية سيارة SVJ LP780-4 Ultimae، وهي أحدث وأقوى نسخة من الطراز بمحرك بقوة 780 حصانًا، التي جاءت بمناسبة مرور 10 سنوات على إنتاج أفينتادور.



ستقدم دار مزادات بونهامز أكثر من 50 سيارة مجمعة، تمثل العلامات التجارية الإيطالية والعالمية الكبرى الأخرى. (أنسامد).



