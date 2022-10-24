(أنسامد) - أكتوبر 24 - روما - أطلقت إيطاليا حزمة جديدة من الحوافز للسيارات الصديقة للبيئة، لتبدأ حجوزات الحوافز الجديدة لشراء السيارات الصديقة للبيئة التي يصدر منها انبعاثات حتى 60 جراما من ثاني اكسد الكربون لكل كيلو متر، وذلك اعتبارا من 2 نوفمبر عبر منصة ecobonus.mise.gov.



وأوضحت وزارة التنمية الاقتصادية، أن التعديلات التي تم إدخالها في المرسوم الأخير تتعلق بشكل أساسي بالمواطنين الذين يقل دخلهم عن 30 ألف يورو، والذين سيتمكنون من الاستفادة من زيادة بنسبة 50% لعام 2022 لشراء السيارات الهجينة والكهربائية.



من خلال إنشاء وزارة التنمية الاقتصادية لصندوق بقيمة 8.7 مليار يورو لأول مرة، تمت هيكلة التمويل والأدوات المخصصة لكل من جانبي العرض والطلب، بهدف تسريع انتشار السيارات الأقل تلويثًا ودعم الإنتاج الصناعي الإيطالي.



على وجه الخصوص، يتم إعادة هيكلة الحوافز على النحو التالي: بحد أقصى 7500 يورو من الحوافز مع التخريد، و4500 يورو بدون تخريد، لشراء مركبات جديدة ذات انبعاثات في نطاق 0-20 جرام من ثاني أكسيد الكربون لكل كيلو متر.



وتصل الحوافز إلى 6000 يورو كحد أقصى مع التخريد، و3000 يورو بدون تخريد لشراء سيارات جديدة ذات انبعاثات في نطاق21-60 جراما من ثاني اكسد الكربون لكل كيلو متر.



سيتم منح مكافآت بيئية جديدة أيضًا للشركات التي تقوم بتأجير السيارات لأغراض تجارية وأنشطة مشاركة السيارات. (أنسامد).



