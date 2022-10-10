تراجع سوق السيارات المستعملة في إيطاليا في سبتمبر

(أنسامد) - أكتوبر 10 - روما - شهدت سوق السيارات المستعملة في إيطاليا تراجعا في شهر سبتمبر الماضي، حيث سجلت انخفاضًا بنسبة 14% مقارنة مع شهر سبتمبر 2021، وذلك وفقا للبيانات الشهرية للتحليل الإحصائي الذي أجراه نادي السيارات الإيطالي (ACI).



كما سجلت سوق الدراجات النارية المستعملة نتائج سلبية في شهر سبتمبر، حيث تراجعت بنسبة 12.3% مقارنة مع نفس الفترة من العام الماضي.



ومع ذلك، لا يزال أداء سوق السيارات المستعملة أفضل بكثير من أداء سوق السيارات الجديدة. مقابل بيع كل 100 سيارة جديدة، في الواقع تم بيع 233 سيارة مستعملة في شهر سبتمبر، فيما بلغ هذا الرقم 205 سيارات في الأشهر التسعة الأولى من العام.



كما واصلت مبيعات سيارات الديزل والبنزين التقليدية المستعملة النمو في شهر سبتمبر، بينما بلغت الحصة السوقية للسيارات الهجينة التي تعمل بالبنزين 3.1%.



ولا تزال المخاوف التي تلقي بثقلها على مستقبل سوق السيارات، تؤثر على سوق السيارات المستعملة التي سجلت في الأشهر التسعة الأولى من عام 2022 انخفاضًا إجماليًا بنسبة 11.6% مقارنة بالفترة نفسها من عام 2021. (أنسامد).



