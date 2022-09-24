تفاوت مبيعات سوق السيارات المستعملة في أوروبا

(أنسامد) - سبتمبر 24 - روما - شهدت سوق السيارات المستعملة تراجعا كبيرا في أوروبا في شهر يوليو الماضي، حيث انخفضت مبيعات السيارات المستعملة بنسبة 10.6% في يوليو، قابلها انتعاش طفيف في أغسطس والذي ارتفعت فيه المبيعات بنسبة 3.4% مقارنة بالشهر نفسه من عام 2021.



وبلغت مبيعات السيارات المستعملة في 30 دولة أوروبية (في الاتحاد الأوروبي بالإضافة إلى المملكة المتحدة ورابطة التجارة الحرة الأوروبية) في شهر يوليو الماضي، 874947 سيارة، بتراجع بلغت نسبته 10.6%، مقارنة ب978.923 سيارة في يوليو 2021.



وبلغت مبيعات السيارات المستعملة في أوروبا في شهر أغسطس 748961 سيارة، مقابل بيع 724582 سيارة في أغسطس 2021، بارتفاع بنسبة 3.4%.



وجاء إجمالي مبيعات السيارات المستعملة للأشهر الثمانية الأولى من عام 2022 محبط للغاية، حيث بلغت المبيعات 7.2 مليون سيارة، بانخفاض بنسبة 11.8% وخسارة ما يقرب من 970 ألف سيارة، مقارنة مع مبيعات بلغت 8.1 مليون سيارة في الفترة من يناير إلى أغسطس 2021.



وساد هذا الاتجاه أيضا في أكبر خمسة أسواق في أوروبا، حيث انخفضت المبيعات في يوليو وتعافت في أغسطس.



وسجلت المبيعات في ألمانيا انخفاضا بنسبة 12.9% في يوليو فيما ارتفعت 3% في أغسطس، وتراجعت في المملكة المتحدة بنسبة 9% في يوليو وارتفعت 1.2% في أغسطس. وفي فرنسا، انخفضت المبيعات 7.1% في يوليو، فيما ارتفعت 3.8% في أغسطس.



وفي إسبانيا، تراجعت مبيعات السيارات المستعملة بنسبة 12.5% في يوليو، بينما شهدت انتعاشا بنسبة 9.1% في أغسطس.



وفي إيطاليا، انخفضت سوق السيارات المستعملة 0.8% في يوليو وارتفعت بنسبة 9.9% في أغسطس. وفي الأشهر الثمانية الأولى من العام، سجلت إيطاليا أسوأ أداء في سوق السيارات المستعملة حيث تراجعت بنسبة 18.4%، مقابل متوسط انخفاض بنسبة 10.9% في أربعة أسواق أخرى.



(أنسامد).



