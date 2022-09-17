إيطاليا : إنتاج أول حافلة تعمل بالهيدروجين

(أنسامد) - سبتمبر 17 - روما - أعلنت شركة رامبيني الإيطالية إنتاج أول حافلة تعمل بالهيدروجين مصنوعة بالكامل في إيطاليا، والتي تم تصميمها وتصنيعها في مدينة أومبريا، حيث تم إنتاجها في موقع للشركة في مقاطعة بيروجيا، لتكون مثالًا على التميز الإيطالي.



تم تقديم الحافلة الجديدة، التي أٌطلق عليها اسم Hydron والتي تعمل بالكامل بخلية وقود الهيدروجين، في مركز إنتاج الشركة في بلدة باسينيانو سول تراسيمينو.



تعمل الحافلة بالهيدروجين ويبلغ طولها ثمانية أمتار، وهي الأولى من نوعها التي يتم إنتاجها في إيطاليا بفضل تصميم ودراسة قام بها فريق رامبيني على مدار عشر أعوام. وتعتبر المركبة الوحيدة في أوروبا القادرة على نقل ما يصل إلى 48 شخصًا بمدى يصل إلى 450 كيلومترًا.



وقال فابيو ماجنيوني، مدير عام شركة رامبيني : إن المنتج الذي قدمناه اليوم بمثابة فخر لنا، وجاء نتيجة الاستثمارات في البحث والابتكار، ويعتبر بمثابة شهادة على أن الصناعة الإيطالية قادرة على التميز.



وفي المناسبة نفسها، كشفت الشركة أيضًا عن نموذجين جديدين للحافلات عديمة الانبعاثات، وهما Sixtron، وهي حافلة حضرية بطول ستة أمتار يمكنها استيعاب ما يصل إلى 31 راكبًا مصممة لتلبية احتياجات النقل في المراكز التاريخية الصغيرة، وEltron، وهي أول حافلة كهربائية تنتجها رامبيني. (أنسامد).



