تراجع سوق السيارات المستعملة في إيطاليا في أغسطس

(أنسامد) - سبتمبر 10 - روما - واصل سوق السيارات المستعملة تراجعه في إيطاليا في شهر أغسطس الماضي، حيث سجل انخفاضًا بلغت نسبته 5.7% مقارنة بشهر أغسطس 2021، وذلك وفقا للبيانات الصادرة عن نادي السيارات الإيطالي.



مقابل كل 100 سيارة جديدة، تم بيع 240 سيارة مستعملة في شهر أغسطس، و203 سيارات في الأشهر الثمانية الأولى من العام، وبالتالي، فإن مبيعات سوق السيارات المستعملة أكثر من ضعف تلك التي تم شراؤها في سوق السيارات الجديدة.



من ناحية أخرى، سجل سوق الدراجات النارية نتائج إيجابية في شهر أغسطس، حيث حققت المبيعات زيادة بنسبة 1.4% مقارنة بنفس الشهر من عام 2021.



وفي الأشهر الثمانية الأولى من عام 2022، سجلت مبيعات السيارات المستعملة انخفاضًا بنسبة 11.3% مقارنة بالفترة نفسها من عام 2021، فيما تراجع سوق الدراجات النارية المستعملة بنسبة 6.2%، وبلغ الانخفاض 9.3% لجميع المركبات. (أنسامد).



