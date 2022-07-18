انهيارمبيعات السيارات الأوروبية في النصف الأول من 2022

(أنسامد) - يوليو 18 - روما - انهارت مبيعات سوق السيارات الأوروبية في النصف الأول من العام الجاري، حيث سجلت تراجعا بلغت نسبته 13.7% مقارنة مع نفس الفترة من العام الماضي، وذلك وفقا للبيانات الصادرة عن رابطة مصنعي السيارات الأوروبية.



وأكدت البيانات أن المبيعات في الاتحاد الأوروبي ودول رابطة التجارة الحرة الأوروبية والمملكة المتحدة بلغت 5.5 مليون سيارة .



ووفقا للاتحاد الوطني لممثلي السيارات الأجنبية في إيطاليا (Unrae)، كان شهر يونيو هو الأسوأ منذ عام 1996، حيث سجلت مبيعات السيارات انخفاضًا بنسبة 16.8%، مع بيع 1.06 مليون سيارة.



وبلغت مبيعات مجموعة "ستيلانتس" 215.439 سيارة في أوروبا الغربية في شهر يونيو، بانخفاض بنسبة 16.5% مقارنة مع نفس الشهر من عام 2021، فيما بلغت مبيعات المجموعة في النصف الأول من العام الجاري 1.087 مليون سيارة، بانخفاض يزيد قليلاً عن 21%مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.



وقد تراجعت كافة أسواق السيارات في أوروبا الغربية في شهر يونيو، باستثناء لاتفيا وأيسلندا، وفقا لمركز دراسات Promotor.



تسببت العديد من العوامل في تراجع سوق السيارات، ولعل أبرزها تأثير الوباء على الوضع الاقتصادي للشركات والأسر، والتضخم، والحرب في أوكرانيا، بالإضافة إلى ضعف إنتاج السيارات الجديدة بسبب أزمة نقص الرقائق الإلكترونية والمكونات الأخرى. (أنسامد).



