إيطاليا : إيني وإيفيكو توقعان اتفاقا في مجال التنقل المستدام

(أنسامد) - أبريل 30 - روما - وقعت شركة "إيني" الإيطالية للطاقة وشركة إيفيكو "Iveco" لتصنيع المركبات والحافلات خطاب نوايا للتعاون في مبادرات التنقل المستدام في قطاع المركبات التجارية.



وأوضحت الشركتان في بيان مشترك أن هذا التعاون يهدف لتدشين منصة متكاملة للتنقل المستدام من خلال طرح مركبات مبتكرة تعمل بالوقود الحيوي والطاقة المستدامة، مثل الوقود الحيوي والميثان الحيوي والهيدروجين والكهرباء.



من بين مجالات التعاون المقترحة، إنتاج شركة "إيني" وقود حيوي للمركبات الثقيلة من تصنيع شركة إيفيكو، مما يسمح بتقليل انبعاثات ثاني أكسيد الكربون.



علاوة على ذلك، تعتزم إيني وإيفيكو تسريع وتيرة توفير الميثان الحيوي في الأسواق، والمبادرات في مجالات المركبات الكهربائية والتي تعمل بالبطاريات وخلايا الهيدروجين، والبنى التحتية ذات الصلة. (أنسامد).



